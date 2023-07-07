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Зеленский прибыл с визитом в Словакию: стало известно, с кем он встретится и что обсудит

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
452
Время на прочтение
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Зеленский прибыл с визитом в Словакию: стало известно, с кем он встретится и что обсудит

Зеленский прибыл с визитом в Словакию / Фото: Офис президента Украины

Среди важных тем – саммит НАТО в Вильнюсе и Формула Мира.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Словакию. Там он проведет несколько важных встреч.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

Как отмечается, во время визита в страну Зеленский встретится в Братиславе с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, главой Национального Совета Борисом Колларом.

"Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и Формуле Мира, двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также он посетил Мемориал Бархатной революции в Праге, который является центральным местом чествования борьбы за свободу и демократию.

Напомним, что Чехия передаст ВСУ вертолеты, снаряды и будет обучать украинских пилотов на F-16.

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Дата публикации
Просмотры
452
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