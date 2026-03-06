- Дата публикации
Зеленский прибыл в Донецкую область: о чем он предупредил украинцев
Зеленский лично посетил украинских воинов, чтобы оценить ситуацию на месте.
Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства посетил находящиеся под постоянной угрозой российских атак ключевые населенные пункты региона и встретился с украинскими защитниками.
Об этом он сообщил в своем обращении.
Во время визита Зеленский отметил, что руководство РФ не отказывается от своих захватнических целей относительно полной оккупации Донбасса. По словам президента, враг активно готовится к эскалации боевых действий.
«Россияне не отказываются от войны и здесь, в Донецкой области, на весну готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными», — заявил глава государства.
В этом контексте президент подчеркнул критическую необходимость своевременного и полного обеспечения украинских бригад, держащих оборону в этом направлении.
В рамках поездки президент посетил Дружковку, Краматорск, Славянск и другие города региона. Главной целью визита стала встреча с подразделениями Сил обороны Украины.
Зеленский лично пообщался с бойцами 28, 100 и 24 отдельных механизированных бригад, а также воинами 36 отдельной бригады морской пехоты. Президент выразил благодарность каждому, кто с оружием в руках защищает государственность и жизнь украинцев на передовой.
«И именно так будет держаться и дальше наша страна, наша дипломатия, наш народ. Зло нужно останавливать. Украинцы здесь, в Донбассе, именно это и делают», — подытожил Зеленский.
Война в Украине — последние новости
Напомним, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что у российских войск пока нет возможности совершить новое наступление на столицу Украины, а слухи о возможном прорыве на киевском направлении не соответствуют действительности.
Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и подчеркнул, что Украина продолжает держать оборону благодаря устойчивости и самопожертвованию военнослужащих на передовой, которые в сверхсложных условиях удерживают фронт.
К слову, ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что при нынешних темпах продвижения российской армии понадобится ориентировочно полтора года, чтобы захватить 6 тысяч квадратных километров, находящихся под контролем Украины в Донецкой области.