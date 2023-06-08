Зеленский прибыл в Николаевскую область: фото

Президент осмотрел последствия подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Николаевскую область. Там он в сопровождении главы ОВА Виталия Кима посетил Главную насосную станцию Управления каналов реки Ингулец, которая была затоплена из-за подрыва российскими террористами Каховской ГЭС.
Об этом он сообщил в соцсетях.
Зеленский встретился с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом и лично посетил Главную насосную станцию Управления каналов реки Ингулец.
"В подтопленных населенных пунктах осуществлена эвакуация людей, на местах — спасатели и представители власти. Обеспечиваем людей питьевой водой, необходимыми продуктами питания. В Снегиревской громаде создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, который работает в круглосуточном режиме", — сообщил президент.
Напомним, Владимир Зеленский сегодня, 8 июня, прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область. Там, в частности, провели координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.
Также он встретился с травмированными в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
Напомним, что российские террористы во время эвакуации украинцев обстреляли Херсон.
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