Зеленский прибыл в Николаевскую область: фото

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Николаевскую область. Там он в сопровождении главы ОВА Виталия Кима посетил Главную насосную станцию Управления каналов реки Ингулец, которая была затоплена из-за подрыва российскими террористами Каховской ГЭС.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Зеленский встретился с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом и лично посетил Главную насосную станцию Управления каналов реки Ингулец.

"В подтопленных населенных пунктах осуществлена эвакуация людей, на местах — спасатели и представители власти. Обеспечиваем людей питьевой водой, необходимыми продуктами питания. В Снегиревской громаде создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, который работает в круглосуточном режиме", — сообщил президент.

Зеленский посетил Николаевщину, пострадавшую из-за теракта на Каховской ГЭС. / Фото: скриншот с видео

Напомним, Владимир Зеленский сегодня, 8 июня, прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область. Там, в частности, провели координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

Также он встретился с травмированными в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Напомним, что российские террористы во время эвакуации украинцев обстреляли Херсон.

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