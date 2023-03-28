Зеленский приехал с визитом в Сумскую область: осмотрел оборону на границе с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Сумах координационное совещание с руководителями вооруженных формирований и правоохранительными органами. В частности, обсудили вопросы обустройства и охраны государственной границы и ситуации безопасности в Сумской области.

Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства непосредственно ознакомился с организацией несения службы пограничниками и осуществления ими контроля на блокпостах.

"В ходе рабочей поездки в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский проверил выполнение задач подразделениями Государственной пограничной службы Украины на государственной границе со страной-агрессором — Российской Федерацией", — говорится в сообщении.

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Также, находясь в Сумской области, президент принял участие в мероприятиях по случаю годовщины освобождения города Тростянца от российских оккупантов.

«На Сумщине, в нашей Ахтырке, мы чествуем настоящую казацкую храбрость и несгибаемость наших людей – наших героев. Тех, кто сражался здесь за свой город, за свою землю и тем самым за все наше государство. Тех, кто уничтожал российские колонны здесь и тем самым ломал весь враждебный замысел против Украины", — добавил Зеленский.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с поврежденными и разрушенными религиозными сооружениями в результате полномасштабной войны России.

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