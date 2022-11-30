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Зеленский пригласил Маска в Украину: "Расскажете нам, как закончить войну"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
5116
Время на прочтение
2 мин
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Зеленский пригласил Маска в Украину: "Расскажете нам, как закончить войну"

Илон Маск / Фото: Associated Press

Зеленский призвал Маска увидеть войну своими глазами.

Владимир Зеленский пригласил американского миллиардера и изобретателя Илона Маска в Украину. Президент отметил, что пусть бизнесмен увидит все своими глазами и "расскажет, как закончить войну".

Об этом пишет The New York Times.

"Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто начал и когда мы можем ее закончить", — сказал Зеленский на саммите DealBook.

"Мирные инициативы" Илона Маска

Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал Киев к фактической капитуляции, а его компания больше не хотела финансировать связь Starlink в Украине. Миллиардер заявил, что не хочет перерастания конфликта в ядерную войну. Поэтому шахматист и политик Гарри Каспаров в интервью одному из телеканалов возмутился "моральным идиотизмом и геополитической слепотой людей, которые сидят в комфорте своих особняков в Силиконовой долине и рассказывают Украине, как вести свои дела".

После этого американские СМИ начали публиковать информацию, что Маск накануне своей "мирной инициативы" успел пообщаться с российским диктатором Путиным, однако миллиардер это опроверг.

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Дата публикации
Просмотры
5116
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