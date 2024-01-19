Зеленский пригласил Трампа в Киев и выдвинул одно условие: детали

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу и снова пригласил его в Украину.

Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

По словам Зеленского, он будет рад увидеть Трампа в Украине при том условии, если Трамп сможет остановить войну с Россией в течение 24 часов, как он обещал.

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"Да, пожалуйста, Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев... Если можно остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать в Киев в любой день, когда я буду здесь", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что если Трамп действительно имеет "формулу" прекращения войны, он хочет знать, какая она.

Напомним, экспрезидент США, кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп после победы в Айове сделал скандальное заявление о войне в Украине. Он заявил, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро" закончит войну, потому что "прекрасно ладит с Путиным".

Также в мае 2023 года Дональд Трамп заявлял, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его изберут президентом США. Тогда он также добавил, что Путина, развязавшего кровавую войну среди Европы, не следует называть военным преступником.

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