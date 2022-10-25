Зеленский принял участие в саммите Крымской платформы и рассказал, в каких условиях девятый год живут люди

Владимир Зеленский принял участие в саммите Крымской платформы и призвал Европу и мир закончить войну, которую Россия начала еще в 2014 году в Крыму.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По словам Владимира Зеленского, люди в Крыму уже девятый год живут в состоянии постоянных чисток со стороны российских оккупантов.

“С 2014 года Крым – это единственная часть Европы, в которой де-факто продолжаются чистки – по религиозным и этническим признакам. Если ты мусульманин, русские оккупанты считают тебя виновным. Если ты киримли, русские оккупанты считают тебя виновным. Если у тебя украинский паспорт, российские оккупанты считают тебя виновным. Люди в таких условиях уже девятый год”, — подчеркнул президент Украины.

Также он добавил, что реинтегрировать Крым будет нелегко после такой оккупации. Но благодаря сотрудничеству с партнерами Украина сможет обеспечить это.

“Мы изменим ситуацию – полностью. Потому что российский потенциал агрессии будет уничтожен на корню, когда украинское знамя снова будет на своем законном месте – в городах и селах Крыма”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что кафиры на Керченском мосту разбирают пролеты, которые были разбиты при взрыве.

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