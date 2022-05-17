Зеленский присвоил двум защитникам звание Героя Украины: одному из них - посмертно

Зеленский присвоил двум защитникам звание Героя Украины: одному из них - посмертно

С начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский каждый день подписывает указы о награждении украинских защитников орденами и медалями.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая подписал указ о награждении государственными наградами тех, кто защищает независимость и территориальную целостность украинского государства.

Об этом он сообщил во время обращения.

"Подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами отмечен 201 военнослужащий Вооруженных Сил Украины", — сказал президент.

Также Зеленский присвоил двум защитникам звание Героя Украины: старшему лейтенанту Агасиеву Кириллу Яшару оглы – командиру взвода 92-й отдельной механизированной бригады и подполковнику Ерку Вячеславу Владимировичу – командиру авиационной эскадрильи 40-й авиации. К сожалению, Ерко Вячеслав получил награду посмертно.

Напомним, в этом же видеообращении Владимир Зеленский сообщил, что раненых украинских защитников Мариуполя, которые героически держали оборону на заводе "Азовсталь", удалось вывезти из блокады.

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