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Зеленский присвоил Харькову почетное звание "Город-герой Украины"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
378
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский присвоил Харькову почетное звание "Город-герой Украины"

Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский 22 марта в Харькове передал городскому голове Игорю Терехову отличие "Город-герой Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта посетил Харьков.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

"Передал Харьковскому городскому голове Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины". Благодаря жителям этого прекрасного города он защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно с участием президента в городе провели совещание по ситуации в регионе. Речь шла о деоккупации территорий, обустройстве фортификационных сооружений, восстановлении инфраструктуры и оказании помощи пострадавшим.

Напомним, что Зеленский посетил украинских защитников на Бахмутском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
378
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