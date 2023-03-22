Зеленский присвоил Харькову почетное звание "Город-герой Украины"

Президент Владимир Зеленский 22 марта в Харькове передал городскому голове Игорю Терехову отличие "Город-герой Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта посетил Харьков.
Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.
"Передал Харьковскому городскому голове Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины". Благодаря жителям этого прекрасного города он защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Отдельно с участием президента в городе провели совещание по ситуации в регионе. Речь шла о деоккупации территорий, обустройстве фортификационных сооружений, восстановлении инфраструктуры и оказании помощи пострадавшим.
Напомним, что Зеленский посетил украинских защитников на Бахмутском направлении.
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