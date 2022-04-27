Зеленский присвоил командующему Объединенных сил ВСУ звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины генерал-лейтенанту, командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергею Наеву.

Также глава государства отметил государственными наградами 173 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении 27 апреля.

"Только что подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами Украины отмечены 173 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский наградил сотрудников ЧАЭС, работавших в условиях оккупации.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 63-го дня войны

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