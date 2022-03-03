Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 защитникам: полный список

Большинство бойцов были удостоены этого звания, к сожалению, посмертно.
В четверг, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пятнадцати украинским бойцам. Большинство из них были удостоены самой высокой награды государства посмертно.
Об этом стало известно из обращения главы государства к украинцам.
Президент назвал поименно всех награжденных и рассказал об их героических поступках. Полный список Героев Украины выглядит так:
- старший лейтенант Билоконь Максим Витальевич. Посмертно. Участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.
- подполковник Капичун Александр Валерьевич. Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат.
- солдат Лукьянович Александр Владимирович. Посмертно. Во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение.
- младший сержант Несоленый Михаил Михайлович. Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей.
- солдат Никончук Андрей Валерьевич. Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.
- лейтенант Сапило Виталий Романович. Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.
- главный сержант Сенюк Алексей Александрович. Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара.
- лейтенант Украинец Владислав Петрович. Посмертно. Прикрыл уход своих при наступлении врага.
- майор Чобан Степан Иванович. Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.
- майор Михальчук Игорь Васильевич. Руководитель подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага.
- полковник Мусиенко Сергей Николаевич. Руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении.
- лейтенант Пальченко Евгений Михайлович. Руководитель взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления.
- майор Прокопенко Владислав Юрьевич. Руководитель танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь.
- подполковник Федосенко Павел Юрьевич. Руководитель подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова.
- старший лейтенант Чавалаха Дмитрий Петрович. Героическое участие в обороне Херсонской области.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 5840 человек,
- самолетов – 30,
- вертолетов – 31,
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин ‒ 862,
- артиллерийских систем – 85,
- средства ПВО – 9,
- РСЗО — 40,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- легкие скоростные катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 355.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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