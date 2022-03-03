Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 защитникам: полный список

Большинство бойцов были удостоены этого звания, к сожалению, посмертно.

В четверг, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пятнадцати украинским бойцам. Большинство из них были удостоены самой высокой награды государства посмертно.

Об этом стало известно из обращения главы государства к украинцам.

Президент назвал поименно всех награжденных и рассказал об их героических поступках. Полный список Героев Украины выглядит так: