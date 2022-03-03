Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 защитникам: полный список

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 защитникам: полный список

Сайт президента Украины

Большинство бойцов были удостоены этого звания, к сожалению, посмертно.

В четверг, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пятнадцати украинским бойцам. Большинство из них были удостоены самой высокой награды государства посмертно.

Об этом стало известно из обращения главы государства к украинцам.

Президент назвал поименно всех награжденных и рассказал об их героических поступках. Полный список Героев Украины выглядит так:

  • старший лейтенант Билоконь Максим Витальевич. Посмертно. Участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.
  • подполковник Капичун Александр Валерьевич. Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат.
  • солдат Лукьянович Александр Владимирович. Посмертно. Во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение.
  • младший сержант Несоленый Михаил Михайлович. Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей.
  • солдат Никончук Андрей Валерьевич. Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.
  • лейтенант Сапило Виталий Романович. Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.
  • главный сержант Сенюк Алексей Александрович. Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара.
  • лейтенант Украинец Владислав Петрович. Посмертно. Прикрыл уход своих при наступлении врага.
  • майор Чобан Степан Иванович. Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.
  • майор Михальчук Игорь Васильевич. Руководитель подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага.
  • полковник Мусиенко Сергей Николаевич. Руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении.
  • лейтенант Пальченко Евгений Михайлович. Руководитель взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления.
  • майор Прокопенко Владислав Юрьевич. Руководитель танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь.
  • подполковник Федосенко Павел Юрьевич. Руководитель подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова.
  • старший лейтенант Чавалаха Дмитрий Петрович. Героическое участие в обороне Херсонской области.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация