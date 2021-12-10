Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему под Иловайском полковнику Пивоваренко

Командир 51-й отдельной механизированной бригады полковник Павел Пивоваренко погиб в августе 2014 года при выходе из Иловайского котла.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Павлу Пивоваренко, погибшему в 2014 году под Иловайском.

Об этом говорится в указе №630/2021 на сайте президента.

"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Пивоваренко Павлу Васильевичу — полковнику (посмертно)", — отмечается в документе.

Звание присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Кто такой Павел Пивоваренко

Как сообщает "Книга памяти павших за Украину", командир 51-й отдельной механизированной бригады полковник Павел Пивоваренко погиб в августе 2014 года при выходе из Иловайского котла, когда россияне обстреляли так называемый "зеленый коридор". Тело Пивоваренко нашли вместе с 87 другими погибшими. Он находился в БМП, из которой 14 сентября 2014 поисковики группы "Эвакуация-200" изъяли остатки 3-х бойцов. Опознанный по тестам ДНК.

22 июля 2016 года с Павлом Пивоваренко простились в Киеве, офицера перезахоронили на Лукьяновском кладбище. Супруга Светлана служит старшим солдатом в одной из воинских частей в Киеве. Без отца остались два сына — Евгений и Максим, 1997 и 2010 г. р.

Напомним, президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бойцу "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайлу, чем приравнял добровольцев к регулярной армии.

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