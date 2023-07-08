Зеленский присвоил звание Героя Украины россиянке, которая воевала в ВСУ

Воевавшая за Украину россиянка "Симба" погибла на фронте в сентябре 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины россияне Ольге Симоновой, воевавшей в ВСУ.

Соответствующий указ №425 появился на сайте президента 8 июля 2023 года.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Симоновой Ольге Сергеевне — старшему сержанту (посмертно) .

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Напомним, Ольга Симонова с позывным "Симба", воевавшая за Украину, погибла в Херсонской области 13 сентября 2022 года.

Ольга родом из Челябинска, к моменту гибели ей было 34 года. В 2014 году женщина отреклась от российского гражданства, что было ее принципиальной позицией, и переехала в Киев.

Сначала была парамедиком в добровольческом подразделении, а в 2017 году Оля стала первой контрактницей-иностранкой в Вооруженных силах, которая получила украинское гражданство во время службы в армии.

"Симба" дослужилась до звания сержантки и была командиром боевой машины пехоты в 24-й механизированной бригаде имени Короля Даниила. С февраля защищала самые горячие точки Луганщины, затем ее подразделение перебросили на юг. Но даже в самые адские дни боев она переживала не столько за себя, сколько за животных, которых любила больше всего. Спасала их, вывозя из Донбасса, и искала им новый дом.

А еще Ольга Симонова очень хорошо выучила украинский язык. Она – пример того, как настоящей украинкой не рождаются, а становятся.

Напомним, в Минобороны подвели итоги 500 дней полномасштабной войны.