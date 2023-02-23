Зеленский признался, думал ли, что мог быть убит в первые дни полномасштабного вторжения РФ

Глава государства Владимир Зеленский признался, что думал, что мог не выжить в первые дни нападения России, но был уверен, что страна устоит в любом случае.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью BBC-Украина.

"Я не думал об этом, честно говоря. Я просто думал, а если так случится – то что будет… со всем? А что будет с моей семьей? А что будет со страной? Я был уверен – страна крепкая, она выдержит, наверное, без меня, потому что есть люди, люди — клад. А моя семья... Наверное, без меня им будет сложнее", — ответил украинский лидер на вопросы журналиста.

Напомним, в январе 2023 года The Independent со ссылкой на книгу Криса Виппла "Битва его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена" сообщало, что от 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский пережил более двенадцати покушений.

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