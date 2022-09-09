Зеленский призвал блогеров не объявлять результаты действий украинской армии до официальных сообщений властей

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал блогеров не объявлять результаты действий украинской армии до официальных сообщений властей.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении 9 сентября.

"Хочу еще раз обратиться сейчас к некоторым блогерам, иногда спешащим объявлять результаты определенных активных действий наших воинов на передовой: пожалуйста, не спешите с сообщениями, не усложняйте своей спешкой задачи для нашей армии, не сообщайте, пожалуйста, конкретные детали оборонной операции раньше, чем об этом говорят официальные представители нашего государства”, – призвал президент.

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К слову, вчера, 8 сентября, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что все, кто овладел собой в эти дни и не распространял ничего о "контрнаступлении" и освобожденных населенных пунктах до официального обнародования, помог ВСУ. А кто не смог себя сдержать или использовал момент для капитализации своей публичности и распространял оперативную информацию с фронтов до официального обнародования — мешал и вредил нашим войскам.

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