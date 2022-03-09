Зеленский призвал ЕС "давить на РФ так, чтобы они завершили эту зверскую войну"

Зеленский призвал ЕС "давить на РФ так, чтобы они завершили эту зверскую войну"

Зеленский говорит, что европейцы должны ужесточать санкции против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС усиливать санкции против России, чтобы Москва села за стол переговоров и завершила войну против нашего государства.

Об этом Зеленский сказал в новом видеообращении 9 марта.

"Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами, что происходило в Мариуполе с мариупольцами. Вы видели, вы знаете. А значит, вы должны ужесточать санкции против РФ так, чтобы у нее не было больше никакой возможности продолжать этот геноцид. Мы должны давить на РФ так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну", — призвал Зеленский.