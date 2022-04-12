Зеленский призвал Европу включить газ и нефть в шестой санкционный пакет против России

Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Литвы.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 12 апреля перед парламентом Литвы. Он поблагодарил литовцев за помощь и поддержку Украины.

Президент также призвал страны Европы включить в шестой антироссийский пакет санкций нефть, газ и банки РФ. Он подчеркнул, что это повлияет на Россию и заставит ее прекратить войну.

"Как Европа сможет остановить дальнейшую экспансию России, если пока не способна остановить даже то, что происходит сейчас у нас в Украине? Хотя я знаю, что Литва уже делает все на сто процентов, чтобы защитить ценности Европы, свободу и безопасность для европейцев, но важно, что всей Европе нужно работать на сто процентов", – сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что жесткие санкции против РФ необходимо принимать уже сейчас.

"Надо делать все возможное, чтобы именно сейчас ответ Европы на российскую агрессию был по-настоящему сильным, по-настоящему консолидированным. Нельзя ждать разработки еще седьмого, восьмого или девятого, десятого, двадцатого пакета санкций против России, чтобы принять по-настоящему мощные решения. А сделать уже сейчас все необходимое – в шестом санкционном пакете. Евросоюз может это сделать. И должен. Обязательно включить туда нефть. Обязательно санкционировать российские банки – но все, не часть. Не нужно демонстраций. Должны быть наконец определены конкретные сроки для каждого государства Евросоюза, чтобы реально отказаться или, по крайней мере, существенно ограничить потребление российского газа, нефти и т.д. Только так российское руководство придет к мнению, что реальный мир нужно искать. Что война – это катастрофа, прежде всего, для них", — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский заявил, что Украине все еще приходится выжимать необходимые решения для снабжения оружием.

Зеленский обратился к народу Литвы

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