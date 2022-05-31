Зеленский призвал каждого "на всех уровнях" лоббировать поставки Украине оружия

Президент Зеленский призвал каждого быть лоббистами поставок Украине современного тяжелого оружия.

Украинские защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются "хозяевами фронтовой ситуации", несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером 31 мая.

"Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать надо осторожно, ценя жизнь", – пояснил он.

Зеленский призвал каждого на всех уровнях быть лоббистами поставок Украине современного тяжелого оружия, современной артиллерии, которые могут ускорить победу.

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"Говорите об этом повсюду, где это полезно и где это услышат. Говорите политикам государств-партнеров, представителям иностранных СМИ, даже вашим друзьям за границей. Этот нарратив о необходимости предоставлять Украине достаточно оружия для победы должно храниться постоянно. Я работаю для этого ежедневно", – подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Зеленский обратился к тем, кто пытается "подгонять" ВСУ.

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