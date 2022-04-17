Зеленский призвал мир немедленно предоставить Украине оружие: "От этого зависит судьба битвы"

Также президент подчеркнул, что страны, которые отказываются поставлять оружие Украине, автоматически дают разрешение России убивать украинцев.
Заканчивается 53 день войны в Украине, которую враждебно развязала Россия. Украинцы героически защищают страну от захватчиков. Впрочем, для этого необходимо оружие.
В своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский призвал мир немедленно предоставить украинцам оружие.
"Делаем все, чтобы обеспечить оборону. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто помогает действительно всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, что от них также зависит судьба этой битвы. Судьба людей, которые могут быть спасены", — отметил главнокомандующий.
Также президент обратился и к странам, которые отказываются предоставлять Украине необходимое оружие. Он подчеркнул, что таким своим решением они автоматически дают разрешение РФ убивать украинцев.
"Завершился уже 53-й день войны. И по некоторым пунктам в наших запросах оружия мы ожидаем ответов 53 дня, а некоторые ответы формируются так, что поставки могут начаться разве что в мае. Я говорю в таких случаях: каждая задержка оружия, каждая политическая затяжка – это разрешение России забирать жизни украинцев", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что если России удастся взять под свой контроль Донбасс, то нет гарантий, то она не пойдет снова на Киев.
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