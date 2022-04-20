Зеленский призвал мир признать вооруженные силы РФ террористической организацией

Президент Зеленский считает, что Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма.

Украинские власти работают над тем, чтобы все чиновники России, поддерживающие войну с Украиной, попали под санкции от всего демократического мира.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 20 апреля.

"Работаем над тем, чтобы все государственные чиновники России, поддерживающие эту позорную войну, получили логический санкционный ответ от демократического мира", – отметил глава государства.

Зеленский уверен, что Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, а российские вооруженные силы – террористической организацией.

"В ЕС идет подготовка шестого санкционного пакета", - обращение Владимира Зеленского за 20 апреля

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила от России документов по переговорам.

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