Зеленский призвал мир создать специальный трибунал для наказания РФ

По словам президента, имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно для справедливости.
Украина делает все возможное, чтобы привлечь к ответственности российских оккупантов, совершавших военные преступления или преступления против человечности.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 29 ноября.
"Сегодня мы сделали несколько новых шагов для того, чтобы вернуть Украине справедливость, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в этой преступной войне", — сказал Зеленский.
По его словам, Украина уже сотрудничает со многими странами и международными организациями, чтобы каждый российский убийца получил заслуженное наказание. В частности, налажено взаимодействие с Международным уголовным судом.
Однако президент признал, что существующих международно-правовых инструментов недостаточно для справедливости.
"Даже в Международном уголовном суде пока невозможно привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против нашего государства – за первоначальное преступление. Преступление, породившее все другие преступления этой войны – и не только после 24 февраля, но и с 2014 года. Именно тогда все это началось", — сказал он.
Поэтому Зеленский призывает международное сообщество к созданию специального трибунала – вдобавок к Международному уголовному суду – на котором РФ привлекут к ответственности.
"Мы должны разработать необходимую юридическую архитектуру, чтобы трибунал заработал. Должны полностью реализовать этот пункт нашей формулы мира и реально обеспечить справедливость после этой войны так же, как и после Второй мировой", — подытожил он.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Украина сотрудничает с Нидерландами, Британией и Францией по сбору доказательств военных преступлений РФ.
Напомним, Европарламент 23 ноября принял резолюцию, в которой Россия провозглашена государством-спонсором терроризма.
Преступления России в Украине
В посольстве США заявили, что в каждом регионе, где побывали оккупанты, есть доказательства о военных преступлениях РФ. Полицейские обнаруживают тела убитых и замученных граждан, повреждения домов, исследуют места обстрелов.
Кроме того, оккупанты наносят массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре, оставляя без света, тепла и водоснабжения миллионы украинцев.
ТСН.ua после собрал все самые страшные террористические атаки России против мирных украинцев за последние 9 месяцев.