Зеленский призвал мир создать специальный трибунал для наказания РФ

Украина делает все возможное, чтобы привлечь к ответственности российских оккупантов, совершавших военные преступления или преступления против человечности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 29 ноября.

"Сегодня мы сделали несколько новых шагов для того, чтобы вернуть Украине справедливость, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в этой преступной войне", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина уже сотрудничает со многими странами и международными организациями, чтобы каждый российский убийца получил заслуженное наказание. В частности, налажено взаимодействие с Международным уголовным судом.

Однако президент признал, что существующих международно-правовых инструментов недостаточно для справедливости.

"Даже в Международном уголовном суде пока невозможно привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против нашего государства – за первоначальное преступление. Преступление, породившее все другие преступления этой войны – и не только после 24 февраля, но и с 2014 года. Именно тогда все это началось", — сказал он.

Поэтому Зеленский призывает международное сообщество к созданию специального трибунала – вдобавок к Международному уголовному суду – на котором РФ привлекут к ответственности.

"Мы должны разработать необходимую юридическую архитектуру, чтобы трибунал заработал. Должны полностью реализовать этот пункт нашей формулы мира и реально обеспечить справедливость после этой войны так же, как и после Второй мировой", — подытожил он.