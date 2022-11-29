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Зеленский призвал мир создать специальный трибунал для наказания РФ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Зеленский призвал мир создать специальный трибунал для наказания РФ

Фото: Офис президента Украины

По словам президента, имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно для справедливости.

Украина делает все возможное, чтобы привлечь к ответственности российских оккупантов, совершавших военные преступления или преступления против человечности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 29 ноября.

"Сегодня мы сделали несколько новых шагов для того, чтобы вернуть Украине справедливость, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в этой преступной войне", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина уже сотрудничает со многими странами и международными организациями, чтобы каждый российский убийца получил заслуженное наказание. В частности, налажено взаимодействие с Международным уголовным судом.

Однако президент признал, что существующих международно-правовых инструментов недостаточно для справедливости.

"Даже в Международном уголовном суде пока невозможно привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против нашего государства – за первоначальное преступление. Преступление, породившее все другие преступления этой войны – и не только после 24 февраля, но и с 2014 года. Именно тогда все это началось", — сказал он.

Поэтому Зеленский призывает международное сообщество к созданию специального трибунала – вдобавок к Международному уголовному суду – на котором РФ привлекут к ответственности.

"Мы должны разработать необходимую юридическую архитектуру, чтобы трибунал заработал. Должны полностью реализовать этот пункт нашей формулы мира и реально обеспечить справедливость после этой войны так же, как и после Второй мировой", — подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Украина сотрудничает с Нидерландами, Британией и Францией по сбору доказательств военных преступлений РФ.

Напомним, Европарламент 23 ноября принял резолюцию, в которой Россия провозглашена государством-спонсором терроризма.

Преступления России в Украине

В посольстве США заявили, что в каждом регионе, где побывали оккупанты, есть доказательства о военных преступлениях РФ. Полицейские обнаруживают тела убитых и замученных граждан, повреждения домов, исследуют места обстрелов.

Кроме того, оккупанты наносят массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре, оставляя без света, тепла и водоснабжения миллионы украинцев.

ТСН.ua после собрал все самые страшные террористические атаки России против мирных украинцев за последние 9 месяцев.

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Дата публикации
Просмотры
564
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