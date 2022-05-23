Зеленский призвал партнеров предоставить Украине необходимое вооружение для спасения жизни людей

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с участниками Давосского форума, отметил необходимость предоставить Украине то вооружение, которое она просит.

По его словам, многих жертв можно было избежать, если бы партнеры поставляли необходимое для Украины оружие и предоставляли своевременно.

Об этом глава государства сообщил в традиционном видеообращении в понедельник, 23 мая.

"Каждый раз, когда мы говорим нашим партнерам, что нам необходимо современное противоракетное оружие, современная боевая авиация, мы даем не просто формальный запрос. Мы говорим о том, что этот наш запрос – это реальные жизни многих людей, которые бы не погибли, если бы мы получили все то оружие, за которым обращаемся. Сегодня, общаясь с участниками начавшего работу Давосского форума, я говорил в том числе и об этом. О необходимости предоставить Украине все то, что необходимо для спасения жизней наших людей", — сказал украинский президент.

Зеленский выразил благодарность созникам, которые помогают и оказывают ВСУ необходимое вооружение и боеприпасы для противостояния российской армии.

Россия выпустила по Украине 2275 ракет – Зеленский в обращении 23 мая

"Все наши партнеры соглашаются с тем, что борьба Украины в войне против России – это защита общих ценностей всех стран свободного мира. Нашей общей свободы. А если да, то мы имеем право рассчитывать на полную и неотложную помощь, прежде всего, оружием. Я благодарен всем тем партнерам, которые помогают и предоставляют нам необходимое вооружение и боеприпасы, чтобы преодолевать преимущество, прежде всего в количестве техники и вооружений, которое имеет российская армия", — отметил украинский президент.

Напомним, Зеленский заявил, что готов к прямой встрече с Путиным, но назвал единственное условие.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что война закончится победой Украины, потому что другого выхода просто нет.

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