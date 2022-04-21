Зеленский призвал Португалию передать Украине танки, бронетранспортеры и противокорабельные ракеты

Президент Украины призвал Лиссабон усилить санкционное давление на РФ, закрыть все порты Португалии для российских судов.

Президент Владимир Зеленский призвал Португалию передать Украине танки "Леопард", бронетранспортеры и противокорабельные ракеты "Гарпун" для защиты от российской агрессии.

Об этом глава государства сказал во время речи в португальский парламент.

Зеленский объяснил, что Украина нуждается в оружии, чтобы защититься от жестокого российского вторжения, которое принесло нашему нарду столько же зла, сколько 80 лет назад принесло нацистское вторжение.

"Танки "Леопард", бронетранспортеры, противокорабельные ракеты "Гарпун" – это то, что у вас есть и чем вы можете помочь защитить свободу и цивилизацию Европы. Поэтому обращаюсь к вашему государству с просьбой оказать нам эту помощь", — сказал президент.

Также он призвал Лиссабон усилить санкционное давление на РФ, закрыть все порты Португалии для российских судов. В том числе и для тех, которые они пытаются спрятать под чужими флагами.