Зеленский призвал принудить Россию к настоящим переговорам и назвал условия Украины

Украина всегда призывала Россию к переговорам, однако оккупанты совершали лишь очередные теракты.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения на Климатическом саммите в Египте призвал мир принудить Россию к настоящим переговорам с Украиной.

Об этом президент сказал 7 ноября во время обращения к украинцам.

Зеленский сообщил, что он выступил на климатическом саммите в Египте. Там было десятки лидеров государств и руководителей правительств.

"Главное для нас – информировать мир о продолжающейся российской агрессии о том дестабилизационном влиянии, которое Россия оказывает на весь мир. Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетическому и продовольственному кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня очевидно страдает. Поэтому каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня, также серьезно должен рассматривать и необходимость немедленно остановить российскую агрессию, восстановить нашу территориальную целостность и принудить Россию к настоящим переговорам о мире", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда призывала Россию сесть за стол переговоров, однако получала теракты, обстрелы и шантаж.

"До таких переговоров, которые мы неоднократно предлагали и на которые всегда получали сумасшедшие российские ответы новыми терактами, обстрелами или шантажом. Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение Устава ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступления что это не повторится. Это абсолютно понятные условия", – сказал президент Украины.

Переговоры России и Украины

После начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия сразу предложила украинским властям начать переговоры. Оккупанты цинично заявили, что они должны состояться в Беларуси, откуда на Киев двигались российские захватчики. Позже переговоры прошли и в Турции. Однако никаких результатов не было достигнуто, потому что Россия постоянно выдвигала только ультиматумы.

Издание La Repubblica утверждает, что США и НАТО допускают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией, если Украина отвоюет Херсон, бой за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от переговоров, однако Россия не хочет выводить свои войска с нашей территории.

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