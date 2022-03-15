Зеленский призвал россиян бороться, чтобы РФ не превратилась в большую Северную Корею

Зеленский призвал россиян бороться, чтобы РФ не превратилась в большую Северную Корею

Президент лично поблагодарил Марину Овсянникову, которая ворвалась в студию "Первого канала" России с плакатом против войны.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил тех россиян, которые не прекращают попытки донести правду об агрессии РФ в Украине.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении ночью 15 марта.

Президент призвал россяин бороться с дезинформацией и рассказывать правду, реальные факты о войне своим друзьям, близким и родным.

Зеленский лично поблагодарил Марину Овсянникову, которая ворвалась в студию "Первого канала" России с плакатом против войны.

"Пока ещё ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться. Вы должны не потерять и свой шанс", — призвал президент Украины граждан РФ.

Напомним, что во время показа передачи "Время" в прямой эфир на "Первом канале" прорвалась женщина с плакатом антивоенного содержания, которая стала за ведущей и успела выкрикнуть несколько лозунгов. Девушку задержали. Это сотрудница телеканала Марина Овсянникова.

Телевизионщица объяснила свой поступок тем, что стыдится, что молчала так долго , когда россиянам лгали и "зомбировали".

, когда россиянам лгали и "зомбировали". В то же время даже либеральные издания, в частности "Новая газета", зарисовывают плакат в руках девушки, на котором были лозунги: "Остановите войну", "Не верьте пропаганде", "Тут вам врут".