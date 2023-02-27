Зеленский призвал союзников убрать "авиационное табу" после очередной атаки Украины иранскими дронами

Сутки в Украине начались с атаки вражескими дронами. Из 14 удалось сбить 11 "шахедов".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сюзников помочь защитить небо над нашим государством.

Об этом шла речь во время традиционного видеообращения Зеленского вечером, 27 февраля.

Он напомнил о последствиях вражеской атаки дронами в Хмельницком.

"К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям. Второй дрон попал именно тогда, когда началось тушение пожара после первого", — отметил президент.

Он сообщил, что Украина нуждается в авиационном компоненте ПВО – современных боевых самолетов, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства.

"ПВО полноценно тогда, когда обеспечивается, в частности, и авиацией. Современной авиацией. Наши летчики вместе с нашими зенитчиками, вместе со всеми воинами и специалистами наших Воздушных сил уже делают большую работу. Но полностью сможем защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с нашими партнерами", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Хмельницком в результате вражеской атаки дронами в ночь на 27 февраля погибли двое спасателей ГСЧС. Одному из них был всего 21 год. Еще трое мужчин получили ранения.

Всего ночью кафиры нанесли удары по Украине 14 "шахедами", 11 — из которых сбила ПВО.