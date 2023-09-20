Зеленский призвал Трампа обнародовать свой план окончания войны в Украине

Президент в то же время предостерег американского политика в отношении "красных линий".

Президент Владимир Зеленский призвал экспредседателя Белого дома Дональда Трампа публично презентовать свой план действий по окончании войны в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Президент отметил "красные линии" в мирном плане окончания войны.

В частности, Зеленский предупредил Трампа, что Киев не будет рассматривать какой-либо мирный план, если он будет предусматривать отказ Украины от своих территорий.

"Итак (если) идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, то это не формула мира", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужно было заключить соглашение с Россией и "отдать" ей некоторые территории.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп заявлял, что если его переизберут в 2024 году, то он закончит войну в Украине в сутки.

Читайте также: