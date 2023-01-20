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Зеленский призвал участников "Рамштайна" ускориться с помощью: "Время остается оружием России"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Зеленский призвал участников "Рамштайна" ускориться с помощью: "Время остается оружием России"

Фото: Офис президента Украины

Глава государства подчеркнул: Кремль "должен проиграть".

Украинский президент Владимир Зеленский призвал участников "Рамштайна" ускориться с поставкой вооружения для ВСУ. Ведь время и затягивание войны играют на руку росийским оккупантам.

Об этом глава государства заявил в своем выступлении видеосвязью.

"Время остается оружием России. Мы должны ускориться", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Кремль "должен проиграть", а война решит "в каком мире мы будем жить". Он призвал партнеров к решениям, лишившим власти московское зло.

"Вы сильные люди из могущественных стран. Я призываю вас принимать такие решения, которые могут лишить российское зло любой власти... В ваших силах гарантировать артиллерию и самолеты, которые будут подавлять террор. В ваших силах одержать победу", — сказал он.

По словам главы государства, он очень благодарен за помощь, но Украина до сих пор ждет танков: "Сотни благодарностей — это не сотни танков. Все мы можем использовать тысячи слов для дискуссий, но я не могу подобрать слова вместо орудий, которые нужны против российской артиллерии, или вместо зенитных ракет, необходимых для защиты людей от российских ударов".

Напомним, 20 января стартовала встреча Контактной группы по обороне Украины на американской авиационной базе Рамштайн. Там соберется около 50 стран. Заседание проведет глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что приоритет номер один – это противовоздушная оборона. В частности, требуется больше Patriot, NASAMS, IRIS-T, Crotale.

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Дата публикации
Просмотры
1889
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