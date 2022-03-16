Зеленский призвал украинцев передавать ВСУ любую информацию о вражеской технике

Зеленский также призвал украинцев не публиковать в Сети информацию о работе украинской ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать Вооруженным силам любую информацию о российских оккупантах и их вражеской технике.

Об этом он сказал во время своего видеообращения днем 16 марта.

"Украинцы и украинки, если вам известно, где враг и где он бросил свои танки или другую бронетехнику — панцири или пушки — сообщайте, пожалуйста, украинским силам. Давайте использовать все ради нашей победы. И ради победы будьте, пожалуйста, мудрыми. Не публикуйте детали работы нашей противовоздушной обороны, когда вы слышите, как ребята работают. Не обнародуйте карты, которые вы находите в заброшенной российской технике и на разбитых командных пунктах оккупантов. Отдавайте их, пожалуйста, нашим военным — пусть используют, чтобы враг страдал", – сказал Зеленский.

Напомним: