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Зеленский призвал украинцев передавать ВСУ любую информацию о вражеской технике

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Зеленский призвал украинцев передавать ВСУ любую информацию о вражеской технике

Associated Press

Зеленский также призвал украинцев не публиковать в Сети информацию о работе украинской ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать Вооруженным силам любую информацию о российских оккупантах и их вражеской технике.

Об этом он сказал во время своего видеообращения днем 16 марта.

"Украинцы и украинки, если вам известно, где враг и где он бросил свои танки или другую бронетехнику — панцири или пушки — сообщайте, пожалуйста, украинским силам. Давайте использовать все ради нашей победы. И ради победы будьте, пожалуйста, мудрыми. Не публикуйте детали работы нашей противовоздушной обороны, когда вы слышите, как ребята работают. Не обнародуйте карты, которые вы находите в заброшенной российской технике и на разбитых командных пунктах оккупантов. Отдавайте их, пожалуйста, нашим военным — пусть используют, чтобы враг страдал", – сказал Зеленский.

Напомним:

  • в чат-боте STOP Russian War можно сообщать о передвижении российских войск, диверсантов;
  • в чат-боте StopRussia сообщать о дезинформаторах и сдающих расположение украинских войск;
  • чат-бот Ukraine avanger bot создан для сбора информации о мародерах и снарядах, которые не сдетонировали;
  • канал StopRussiaChannel – для блокировки дезинформации;
  • для фиксирования военных преступлений оккупантов создан чат-бот TRIBUNAL.UA.
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