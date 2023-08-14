Зеленский призвал украинцев помогать ВСУ, а не развлекаться в барах и клубах: "Сейчас война"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев помогать воинам ВСУ, а не развлекаться в барах, клубах и уличных гонках. Он подчеркнул, что сейчас идет война и стоит бороться ради Украины.

Об этом он сказал 14 августа во время обращения к украинцам.

Президент подчеркнул, что приезжающие в тыловые города воины заслуживают уважения и должны видеть, что другие сограждане тоже работают ради победы.

"Воины с передовой, которые приезжают в тыловые города, заслуживают видеть и чувствовать, что это - именно тыловые города. Что там люди живут, помня, что там воины, что наши воины здесь, в Донецкой области, на других направлениях они бьются ради Украины, они отдают жизнь ради Украины. Свободу и независимость приобретает не кто-то там... там, на фронте. Это общее народное дело всех, кто воюет и работает ради победы", - сказал он.

Президент подчеркнул, что граждане Украины должны осознать, что в их стране идет война и помогать ВСУ. Зеленский добавил, что все развлечения будут уже после победы.

"Все на войне. Украина в войне. И кто не бьется на передовой, тот должен помогать сражаться. И не в барах, не в клубах, не гонками на улицах или каким-то показательным потреблением, а вполне конкретной помощью воинам. Это, по меньшей мере. Весь адреналин страны, все эмоции страны, все силы страны должны быть там – в боях ради государства. Ради Украины – это главный принцип. Ради чего-нибудь другого или ради себя – это будет потом, когда победим. А сейчас – оборона. Сейчас война ", – сказал он.

Зеленский выслушал военных и сделал выводы – откровенно о тыловых городах и нуждах фронта

Напомним, Зеленский недоволен некачественной работой ВЛК и анонсировал изменения.

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