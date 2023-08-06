Зеленский призвал вернуться к реальности тем, кто "думает, что война далеко" и анонсировал "очистку государства"

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал тем, кто думает, что "война далеко и побеждать оккупантов должен кто-то другой", вернуться к реальности.

Об этом он сказал 6 августа во время обращения к украинцам.

Зеленский поздравил украинские Воздушные силы с их профессиональным праздником и вручил награды защитникам украинского неба и родственникам погибших пилотов. Он сообщил, что только за неделю российские террористы запустили по Украине 65 ракет и 178 ударных дронов, большинство из которых удалось сбить.

"Сегодня заслушал доклад об использовании нашими воинами передовых систем ПВО — "Петриотов" и "Айрисов", которые мы получили от партнеров. Спасибо каждой стране, каждому лидеру, которые помогли с ними! Мощные системы очень эффективны… Они уже дали весомый результат. И не только Украине, потому что каждое уничтожение российских ракет в нашем небе, а особенно таких, как аэробалистические "кинджалы" – ими российские террористы долго хвастались", — сказал президент.

Президент отметил, что он надеется увидеть F-16 на украинском небе. Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит общение с партнерами ради новых оборонных пакетов помощи. Также в августе-сентябре запланированы международные мероприятия с участием нашего государства – Крымская платформа, и Саммит первых леди и джентльменов, и наше участие в Генассамблее ООН.

"Конечно, мы продолжим и внутреннюю очистку нашего государства от тех, кто, к сожалению, ослабляет Украину своими злоупотреблениями. Украине нужна только сила, лишь максимальная сосредоточенность на том, чтобы достичь победы. Если кому-то уже кажется, якобы война "где-то там" и что победить в войне должен кто-то другой, то нужно возвращаться в реальность. Только всем народом мы это пройдем", — сказал президент.

Зеленский за 6 августа: Украина может выиграть это сражение – анонс следующей недели

Напомним, Зеленский лично подписал французскую ракету SCALP-EG.

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