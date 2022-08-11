Зеленский призвал военных и представителей власти воздерживаться от громких заявлений об оборонных планах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский указал всем представителям государственной и местной власти, военной сфере общее правило войны.

Об этом глава государства говорил в своем обращении 11 августа.

"Хочу отметить сегодня важную вещь для всех представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, комментирующих события на фронте, оборонный замысел командования, подготовку конкретных операций и т.д. Общее правило простое: война – это точно не время для тщеславия и громкости заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов", — сказал он.

Президент призвал воздерживаться от громких заявлений для ярких заголовков.

Если вы хотите оставить по себе громкие заголовки – это одно дело. Откровенно безответственное. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое сказанное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне. или в контрнаступлениях", — добавил Зеленский.

Напомним, военный с высоким званием публично сообщил важную для ВСУ информацию.

Теперь по этому факту ведется расследование, поскольку его заявления могли сорвать планы сил обороны. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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