Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине системы ПВО

Глава государства Владимир Зеленский призвал правительство Южной Кореи предоставить средства противовоздушной обороны и систему раннего предупреждения об авиаударах. Он отметил, что это оборонное оборудование поможет сберечь жизнь украинцев при российских атаках.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Chosun Ilbo.

По словам украинского лидера, позиция Южной Кореи по непередаче вооружения не должна применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем.

"Мы знаем, что есть несколько ограничений по передаче вооружений. Однако я считаю, что принципы Кореи не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем. Зенитные комплексы – это чисто оборонное оборудование, а не вооружение. Для восстановления Украины должно быть "небесное" щит". Мы искренне надеемся, что Корея поддержит нас в этой области. Кроме того, есть система раннего предупреждения о российских авиаударах, которая также нуждается в помощи от Южной Кореи", – заявил Зеленский.

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Кроме того, Зеленский поблагодарил правительство страны за поддержку Украины и напомнил, что Южная Корея передала нашей стране важное оборудование для разминирования территорий.

"Прежде всего, я искренне благодарю корейское правительство и народ за поддержку Украины. Думаю, прошедшая войну Корея понимает нас лучше, чем другие страны. Сейчас около трети территории Украины покрыты противопехотными минами. Тысячи фермеров, мирных жителей и детей погибли из-за российских противопехотных". мины. Оборудование для разминирования, которое Южная Корея решила предоставить, спасет жизнь и здоровье большого количества фермеров и детей», – добавил президент.

Напомним, Южная Корея впервые рассматривает возможность предоставления Украине нелетального оружия. Об этом президент государства Юн Сук Йоль сообщил после саммита "Большой Семерки" в Хиросиме и личных переговоров с президентом Украины.

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