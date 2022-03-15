Зеленский призывает мировое сообщество остановить весь "кровавый" бизнес в России

На рынке России остаются работать еще десятки компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру с призывом о приостановлении всего бизнеса в России, чтобы не спонсировать убийство мирных украинцев.

Об этом он заявил в новом видеообращении 15 марта.

Среди компаний, не ушедших с российского рынка — Mondelez International, Nestle, Райффайзен Банк, Societe Generale, Samsung, Bayer, LG, Sanofi, Unilever, Johnson & Johnson и другие.

Мы должны давить на Россию так, чтобы цена за эту войну против Украины стала чрезвычайно болезненной. Чтобы все в мире заняли моральную позицию не только государства, но и компании. Я говорю о бизнесе, о крупных корпорациях, которые все еще спонсируют военную машину Росси , не ушедшие с рынка, хотя должны были это сделать сразу, когда мир увидел, что делают российские войска на нашей украинской земле. Эти бренды вам хорошо известны", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что десятки компаний остаются работать в России, а это десятки млрд на спонсирование военных, которые убивают украинцев и уничтожают инфраструктуру.

"Мы обращаемся к миру, к государствам и людям, но это не только работа политиков. Я обращаюсь к украинцам в любой стране. Там, где вы можете влиять на это. Весь бизнес должен быть остановлен, вся торговля, чтобы они не могли спонсировать наши убийства и убийство наших детей, чтобы доллары и евро не оплачивали кровь", — отметил Зеленский.

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