Зеленский произнесет "историческую речь" перед британскими парламентариями

После выступления Зеленского вопросов к нему не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 марта, сделает обращение к Палате общин Великобритании.

Президент Украины произнесет "историческую речь" перед британскими парламентариями посредством видеосвязи в 17:00 по местному времени (19:00 по Киеву), сообщает Sky News.

"Каждый парламентарий хочет напрямую услышать президента, который будет обращаться к нам из Украины в онлайн режиме, поэтому это важная возможность для Палаты общин", — отметил спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл.

После выступления Зеленского вопросов к нему не будет.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом выходить на улицы своих городов и поддерживать Украину в войне с Россией. По словам президента, если украинское государство рухнет, то упадет и вся Европа.

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