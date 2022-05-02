Зеленский прокомментировал, изменился ли он во время войны: "Отношение к материальным вещам больше не интересует никого"

Честно говоря, стараюсь не меняться. Отношение к материальным вещам – больше не интересует никого.
Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистом греческого общественного вещателя ΕRΤ.
“Я, честно говоря, стараюсь не меняться. Отношение к каким-то вещам материальным больше не интересует никого. И не только я, а я вижу это по людям. Сесть с семьей за столом и выпить за государство. Все поднимают бокал за здоровье, за детей, за семью, чтобы был мир, чтобы не было войны”, — подчеркнул глава государства.
Напомним, что Зеленский назвал ущерб, который Россия нанесла Украине.
Читайте также:
- Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 3 мая
- Мариуполь, восток и юг Украины защищают самые мощные украинские военные — Зеленский
- Как эвакуироваться из Харькова 3 мая: график движения поездов в пределах Украины