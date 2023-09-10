Зеленский прокомментировал контрнаступление и назвал направление, откуда россияне будут убегать

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если украинские войска и дальше будут давить на кафиров на юге, они сами оттуда будут убегать.

Об этом он сказал в интервью The Economist.

Зеленский считает, что даже ограниченный прогресс на линии фронта имеет немаловажное значение.

"Сейчас у нас есть движение. Это важно. Если мы нажмем на них с юга, они побегут", – считает президент.

На другом фронте контрнаступления, вблизи Бахмута, украинские войска также отвоевывают территорию.

"В первые дни полномасштабной войны нас постоянно отбрасывали назад. Каждый день. Они взяли несколько городов, сотни сел", — говорит президент.

В ответ на жалобы Запада на медлительность наступления, Зеленский говорит, что это отражает чрезвычайный уровень опасности. Отвоевание территории должно быть сбалансировано с сохранением как можно большего количества жизней. Солдатам нужно снизить риски: проводить разведку, использовать беспилотники, избегать прямых столкновений.

Зеленский подчеркнул, что Украина потеряла бы "тысячи", если бы прислушалась к советам ввести гораздо больше войск. Он добавил, что это не та война, когда "лидер страны говорит, что цена не имеет значения". Президент подчеркнул, что для Путина человеческие жизни не имеют значения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о продолжительной войне, но эмоционально он и его команда готовы к ней. Также украинский лидер намекнул на ужесточение ударов по территории России.

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