Зеленский прокомментировал освобождение Клищиевки возле Бахмута и поблагодарил защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил защитников за освобождение Клищиевки Донецкой области, расположенной возле Бахмута.

Об этом он сказал 17 сентября во время своего традиционного обращения к украинцам.

Зеленский в своем обращении поблагодарил всех воинов, которые на фронте защищают Украину от российских оккупантов.

"А особенно отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута. 80-я бригада ДШВ, 5-я отдельная штурмовая бригада, знаменитая 95-я и Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лють". Молодцы! ", – сказал президент.

Зеленский также поблагодарил летчиков и инженеров Воздушных сил, воинов мобильных огневых групп, всех наших зенитчиков за отражение ракетной атаки России утром 17 сентября.

Напомним, 17 сентября бойцы объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють", подразделений 80-й отдельной десантной штурмовой бригады и 5-й отдельной штурмовой бригады вернули украинский флаг над селом Клищиевка на Донетчине, расположенном на юге от Бахмута.

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