Зеленский прокомментировал отстранение России из еще одной мировой организации

России от 3 октября больше не будет в совете Международной организации гражданской авиации. Государство-террорист не должно быть ни в одном глобальном сообществе.

Об этом 3 октября во время обращения к украинским сказал президент Владимир Зеленский.

"Сегодня Россию окончательно отстранили от принятия решений в мировой авиации. Не будет больше представителей государства-террориста в руководящем органе – совете Международной организации гражданской авиации. Это очень весомый мировой институт, который является специализированным учреждением ООН, и это очень выразительный сигнал всем другим международным организациям. Государство, которое нарушило столько норм международного права, нельзя держать в каких-либо международных организациях как якобы нормального участника. России не место в глобальном сообществе", — сказал Зеленский.

Зеленский: Есть новые освобожденные населенные пункты, продолжаются жесткие боевые действия

Напомним, Жданов рассказал, сможет ли Россия ракетами массированно обстрелять критическую инфраструктуру Украины.

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