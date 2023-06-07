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Зеленский прокомментировал реакцию ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС: "Я шокирован"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Зеленский прокомментировал реакцию ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС: "Я шокирован"

Зеленский подверг критике ООН и Красный Крест / Фото: Офис президента Украины

ООН и Красный Крест никак не помогли украинцам, пострадавшим из-за теракта России.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал реакцию ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что шокирован заявлениями международных организаций.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

Зеленский объяснил, что он не понимает, зачем создавались эти мировые структуры. Они ведь никак не помогли пострадавшим из-за катастрофы украинцам.

"Их там нет! Хотя катастрофа произошла так много часов назад, а их там нет. Но ведь ООН и Красный Крест должны быть первыми, кто спасает жизнь. Это то, для чего эти структуры были созданы", - сказал он.

Президент Украины также отметил, что он был шокирован "дипломатической" реакцией на теракт России на Каховской ГЭС.

"Мы не получили никакого ответа. Я в шоке. А если реакция и была, то очень дипломатическая", - подчеркнул президент.

Напомним, в ООН лишь 7 июня подрыв Каховской ГЭС назвали "следствием российского вторжения в Украину", впрочем, прямо не сказали, что именно РФ привела к трагедии. Организация аргументировала это тем, что "не имеет доступа к независимой информации, чтобы проверить, как произошла катастрофа".

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Дата публикации
Просмотры
9601
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