Зеленский прокомментировал слова Путина и Трампа об "окружении" ВСУ на Курщине

Зеленский заявил, что украинские военные будут находиться на Курщине "до тех пор, пока эта операция нам нужна".

Президент Владимир Зеленский возразил, что украинские военные находятся в окружении в Курской области, о чем ранее заявлял диктатор Путин, а также американский президент Дональд Трамп.

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами

"Украинские военные находятся в Курском регионе. И будут находиться до тех пор, пока эта операция нам нужна. Мы усилились на востоке нашего государства. Максимальные вещи Курская операция выполнила", – сказал он.

Зеленский возразил слухи, что подразделения ВСУ в Курщине попали в окружение.

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"После того, как Путин рассказывает, что наши ребята в окружении, наши ребята стоят там на месте, показывая, что они не в окружении, что не Путин руководит, когда ребятам уходить", – говорит президент.

Зеленский обратил внимание на наращивание российских войск вблизи границы Украины и предупредил о возможных новых атаках на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

"Мы увидели новое скопление войск на границе Сумской области. Мы видим, что они хотят сделать, они хотят делать удары по Сумской, Харьковской, Запорожской областям. Вот что мы видим. Ну, так легко мы это не дадим делать", — подытожил он.

Напомним, что накануне разговора с Путиным Дональд Трамп заявил, что спасет украинских военных в Курщине.

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