Зеленский прокомментировал убийство дочери российского пропагандиста Дугина

Президент подчеркнул, что это не ответственность Украины.
Украина не имеет никакого отношения к убийству дочери российского пропагандиста Александра Дугина – Дарьи Дугиной.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в рамках проведения саммита "Крымской платформы", комментируя обвинения России относительно убийства дочери российского пропагандиста Дугина.
"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашего государства. Нас она не интересует. И она не находится на территории Украины", – заявил Зеленский.
Напомним, автомобиль дочери российского "философа" Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира" и соратником Путина, взорвался на подмосковной трассе 20 августа. 29-летняя Дарья Дугина погибла на месте.
По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.
По традиции ФСБ заявила, что к этому громкому делу причастны украинские спецслужбы, а исполнительницей якобы стала 43-летняя украинка, которая приехала в Россию со своей дочерью и с июля отслеживала Дугину. По данным пропагандистов, украинка вместе с дочерью после убийства вроде бы выехала в Эстонию.
В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не причастен к гибели Дарьи Дугиной. "Отмечаю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, какова Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — сказал он, добавив, что убийство дочери Дугина является свидетельством борьбы за власть и влияние разных группировок внутри РФ.
Читайте также:
- "В гробе накрашенная такая": Сеть озадачили фото с похорон Дарьи Дугиной, которая "полностью сгорела"
- Труп сильно обгорел: подробности гибели дочери главного идеолога "русского мира" Дугина
- Покушение на "философа Путина" или спланированное убийство: все, что известно о гибели Дарьи Дугиной
- В России через два дня "раскрыли убийство" Дарьи Дугиной: обвиняют украинку