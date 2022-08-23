Зеленский прокомментировал убийство дочери российского пропагандиста Дугина

Украина не имеет никакого отношения к убийству дочери российского пропагандиста Александра Дугина – Дарьи Дугиной.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в рамках проведения саммита "Крымской платформы", комментируя обвинения России относительно убийства дочери российского пропагандиста Дугина.

"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашего государства. Нас она не интересует. И она не находится на территории Украины", – заявил Зеленский.

Напомним, автомобиль дочери российского "философа" Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира" и соратником Путина, взорвался на подмосковной трассе 20 августа. 29-летняя Дарья Дугина погибла на месте.

По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

По традиции ФСБ заявила, что к этому громкому делу причастны украинские спецслужбы, а исполнительницей якобы стала 43-летняя украинка, которая приехала в Россию со своей дочерью и с июля отслеживала Дугину. По данным пропагандистов, украинка вместе с дочерью после убийства вроде бы выехала в Эстонию.

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не причастен к гибели Дарьи Дугиной. "Отмечаю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, какова Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — сказал он, добавив, что убийство дочери Дугина является свидетельством борьбы за власть и влияние разных группировок внутри РФ.

Россия устроит у себя теракты и будут обвинять в них Украину / Игорь Рейтерович

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