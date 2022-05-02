Зеленский прокомментировал взрыв в Одессе и сообщил, сколько детей убили оккупанты с начала войны

Зеленский прокомментировал взрыв в Одессе и сообщил, сколько детей убили оккупанты с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрыв в Одессе

Так, 2 мая оккупанты снова обстреляли город ракетами и попали в общежитие и церковь. Смертельные травмы получил 13-летний мальчик, его 17-летняя сестра получила тяжелые ранения, ее госпитализировали в больницу.

В новом видеообращении, 2 мая, глава государства прокомментировал трагедию.

"У девочки осколочное ранение. Что это вообще? Зачем? Чем российскому государству угрожали эти дети и общежитие? А вот так они воюют. Вот и все. В Лисичанске, Луганской области, от российских обстрелов сгорела гимназия, которой было более 100 лет .Ее построили еще бельгийцы, она выдержала две мировые войны, но, как видите, эта гимназия оказалась угрозой страшной для современной России", – эмоционально отреагировал президент.

Зеленский также сообщил, что с 24 февраля оккупанты убили 220 украинских детей. Впрочем, он отметил, что пока нет доступа к информации во временно оккупированных районах государства.

"1570 учебных заведений разрушены или повреждены в результате обстрелов. Это чуть больше, чем за два месяца. Именно поэтому весь свободный мир объединился, чтобы никто не оправдывал нацизм, чтобы никто не убивал детей и не разрушал мирные города, как это делает Россия", – добавил он.

Напомним, Зеленский рассказал, что будет содержать шестой пакет санкций ЕС против России. В этом пакете ЕС должен прописать четкие шаги по блокированию доходов России от энергоресурсов.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 68-го дня войны

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