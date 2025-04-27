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Категория
Война
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Зеленский прокомментировал заявления о "готовности" России к переговорам: штурмы продолжаются

По словам главы государства, после Пасхи российские войска возобновили активные штурмы, пытаясь продвинуться на фронте.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Офис президента Украины

Несмотря на заявления России о готовности принять американские предложения по прекращению войны, никаких реальных приготовлений к "тишине" со стороны российской армии не зафиксировано.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом в вечернем обращении.

По словам главы государства, после Пасхи российские войска возобновили активные штурмы, пытаясь продвинуться на фронте, несмотря на значительные потери.

"Каждый день таких боев совершенно очевидно доказывает: Россия пытается обмануть мир - обмануть Америку и других - и дальше затягивать эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что без усиления давления на Москву вынудить ее остановить агрессию невозможно. Президент также отметил, что в ходе встреч в Ватикане и Риме 26 апреля украинские партнеры подтвердили понимание реальной ситуации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что государство-агрессорка готово искать баланс интересов относительно уступок Украине для заключения мирного соглашения.

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