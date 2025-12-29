Зеленский прокомментировал заявления об ударе по резиденции Путина и про опасности для Киева

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг утверждение России о якобы атаке украинских беспилотников на официальную резиденцию президента РФ.

Об этом сообщает Sky News.

"Это очередная ложь Российской Федерации... Они просто готовят почву для ударов по столице и государственным зданиям", - заявил Зеленский.

Реклама

Глава государства добавил, что Россия пытается подорвать прогресс в мирных переговорах между Украиной и США и готовит почву для возможных ударов по правительственным зданиям в Киеве.

"Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом. Для "русских", если у нас с Америкой нет скандала, а у нас есть прогресс, это провал. Они не хотят закончить войну, и сейчас своим заявлением готовят почву для ударов по столице и государственным зданиям", - заявил Зеленский.

Зеленский также призвал США ответным образом реагировать на российские угрозы и поддерживать безопасность украинской столицы.

"Я думаю, здесь сегодня, в принципе, президенту Трампу, его команде, европейцам, я считаю, нужно включиться и соответствующую работу с людьми, о которых еще вчера говорили, что они очень хотят закончить войну", - подытожил Зеленский.

Реклама

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря якобы совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию президента РФ Путина в Новгородской области.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию в связи с атакой на резиденцию.