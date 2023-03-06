Зеленский прокомментировал жестокий расстрел пленного воина ВСУ: "Мы найдем убийц"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расстрел пленного воина ВСУ. Он подчеркнул, что Украина найдет убийц.

Об этом он сказал 6 марта во время обращения к украинцам.

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц. Благодаря нашему единству, благодаря нашей решимости, благодаря тому, что мы ценим всю Украину и каждого украинца, мы точно знаем результат этой войны. С первых дней войны знаем. В Украине всегда будет звучать: "Слава Украине !" И миллионы всегда будут отвечать: "Героям слава!" Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала волю для Украины", — сказал президент.

Расстрел военного ВСУ

В Сети 6 февраля опубликовали видео, как оккупанты жестоко расстреливают воина ВСУ, который вероятно сдался в плен и был без оружия. Россияне убили защитника после слов: "Слава Украине".

Дмитрий Кулеба призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать расстрел россиянами украинского военного.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела российскими оккупантами пленного воина ВСУ возбуждено уголовное производство.

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