Зеленский провел новое заседание Ставки: обсудили вероятные действия оккупантов в ближайший период

На Ставке обсудили действия российской армии в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 апреля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщил Офис президента.

В ходе заседания Ставки обсудили ситуацию на фронте, разведка проинформировала о возможных действиях противника в ближайший период.

Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

Члены Ставки также рассмотрели вопросы обеспечения Сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов.

Кроме того, продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой новосозданных бригад.

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, Владимир Зеленский 15 апреля провел почти полуторачасовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он рассказал о ситуации на фронте, дальнейших намерениях по освобождению наших территорий.

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