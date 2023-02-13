Зеленский провел очередное заседание Ставки и рассказал подробности

На заседании Ставки были заслушаны доклады военного руководства и разведки.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.

"Сегодня очень насыщенный день — и внутренней тематикой, прежде оборонной и безопасной, и внешнеполитической. Провел Ставку. Заслушали доклады командующих направлений, главнокомандующего, руководителей разведки. Защита Донетчины и Луганщины, юга нашей страны, Одессы и области. Постоянное внимание — к поставкам оружия, снарядов и всего, что придает нашим воинам силу и стойкость", — сказал президент.

Напомним, накануне заседания контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

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