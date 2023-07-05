Зеленский провел очередное заседание Ставки: какие важные вопросы обсуждались

Президент Украины Владимир Зеленский провел расширенное заседание Ставки. Два часа проходило обсуждение основных вызовов: защита Запорожской АЭС, ситуация на фронте и производство техники.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Первое – защита АЭС. Докладывали командующий ВВС Олещук, министр Клименко, глава ГНСУ Дейнеко. Также заслушали директора "Энергоатома" Котина и директора ХАЭС Козюру. Второе – ситуация на фронте. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Главком – распоряжение усиливать Север”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также он добавил, что один из вопросов ставки касался дальнейшего наращивания собственного производства техники и боеприпасов, ускорения темпов ремонта техники западного образца.

Напомним, что армия РФ пытается переломить ход войны, угрожая взорвать ЗАЭС.

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