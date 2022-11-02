Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 2 ноября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого, в частности, обсуждалось возобновление объектов энергетики после атаки России и актуальную ситуацию на фронте.
Были заслушаны доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующих войск оперативных направлений об актуальной ситуации на фронте. Представители разведки проинформировали об оборонительных и наступательных возможностях противника. Были согласованы следующие шаги по восстановлению территориальной целостности Украины.
Об этом сообщается на сайте президента.
На заседании также обсудили ход восстановления объектов критической инфраструктуры, в частности энергетики, которые накануне подверглись разрушениям в результате воздушных атак России. Была отмечена работа сил противовоздушной обороны Украины, которые ночью остановили очередную атаку вражеских дронов-камикадзе.
Президент отметил необходимость ускорения работы с целью формирования эффективной системы ПВО Украины.
Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения подразделений боекомплектом и ход подготовки войск к зимнему периоду.
Напомним, Владимир Зеленский назвал "приоритет номер один" для Украины после войны.
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